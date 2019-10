Autopalio, Bezzini (Pd) chiede il ripristino del tratto di Badesse

Basta disagi alla circolazione all’altezza di Badesse sulla Siena-Firenze. A chiedere il ripristino della piena funzionalità del tratto del raccordo autostradale Siena Firenze all’altezza di Badesse, è il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini che su questo ha appena depositato un’interrogazione a risposta scritta in cui chiede di attivarsi nei confronti di Anas affinché il traffico torni a scorrere all’altezza di Badesse (Comune di Monteriggioni). “Dopo il tragico incidente dello scorso maggio- spiega Bezzini- si è creata una situazione di notevole disagio della circolazione a pochi chilometri da Siena. E’ tempo di intervenire per la ripresa della normalità”. Bezzini nell’atto ripercorre tutta la tragica vicenda che ha portato la carreggiata ad essere dapprima chiusa e dopo ristretta a causa dei danni arrecati al guardrail dal pullman che lo scorso 22 maggio uscì fuori strada. “Oggi- aggiunge il consigliere Bezzini- dopo cinque mesi non sembra ancora stato fatto alcun intervento di ripristino della piena funzionalità del tratto in questione, in particolare- prosegue il consigliere- non sarebbe stato ancora sostituito il tratto di guardrail danneggiato a seguito dell’evento”. Bezzini spiega poi che “la situazione complessiva del raccordo autostradale RA3 “Siena – Firenze” presenta da sempre caratteristiche strutturali di forti criticità dal punto di vista della funzionalità tecnica, e il parziale restringimento della carreggiata a pochi chilometri da Siena , nel tratto di Badesse, rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà per la circolazione dei mezzi. E’ dunque importante che quanto prima – conclude Bezzini- la viabilità venga ripristinata”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana Ufficio stampa e comunicazione Gruppo Partito Democratico

