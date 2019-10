Musica e parole con Bobo Rondelli ospite a Montespertoli

Grande successo per l'appuntamento di Conviviali d'Autunno di sabato scorso a Montespertoli. La serata ha previsto un format teatral musicale che ha coinvolto bambini e adulti sulla storia di Aladin in momenti di ilarità dal titolo "Favole Jazz, favole per tutte le età": con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Marco Natalucci.

Il prossimo sabato, ore 18.00, Conviviali d'Autunno si sposterà al Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci" con Bobo Rondelli che presenterà il suo romanzo "Cos'hai da guardare". L'ingresso è gratuito.

Sarà una presentazione esclusiva, con musica e parole.

La prenotazione è necessaria, scrivendo a: info@placetidee.com

Sulla pagina facebook Montespertoli Musica si possono seguire gli aggiornamenti dell'evento.

