Cade in Arno all'altezza del Ponte alle Grazie: in ospedale una 26enne

Una ragazza è caduta in Arno all'altezza del Ponte alle Grazie a Firenze nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze. La ragazza è stata raggiunta inizialmente da un agente della polizia, successivamente è stata raggiunta dai vigili del fuoco giunti via fiume con un gommone, ed è stata messa in sicurezza.

Sul ponte è giunta l’autoscala e in carro SAF (speleo alpino fluviale) con il quale è stata improntata la manovra di recupero tramite barella toboga. La ragazza, un'italiana di 26 anni, è stata affidata ai sanitari del 118 ed è statat trasportata in ospedale, al momento non si conoscono le sue condizioni.

