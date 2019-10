Campo da calcio di via Fermi, la Lega interroga il sindaco sui lavori

Nel Consiglio comunale di Gambassi Terme (FI), di domani 30 ottobre, la Giunta della cittadina termale, risponderà ad una interrogazione sottoscritta dal capogruppo leghista, Marco Manuelli e dai consiglieri Perazzo, Borri e Chiaravalloti, per conoscere lo stato dell'arte aggiornato ed il nuovo cronoprogramma dei lavori del campo da calcio in erba sintetica di via Fermi e per sapere se vi saranno lievitazioni dei costi, dovuti al ritardo nella realizzazione dell'opera.

Per la Segreteria del Gruppo Consiliare

Marco Cordone

Tutte le notizie di Gambassi Terme