Commemorazione dei defunti, due navette gratuite per i cimiteri di Montelupo

Ogni settimana viene assicurato un servizio di trasporto per i cimiteri del Capoluogo e della frazione di Samminiatello, durante tutto l’anno con i seguenti orari

Capoluogo - venerdì ore 10.00

Samminiatello - mercoledì ore 10.00

In occasione della commemorazione dei defunti è previsto un cambiamento di orario:

CAPOLUOGO - Venerdì 1 novembre ore 14.00 ritrovo angolo via Baccio da Montelupo – corso Garibaldi

SAMMINIATELLO - Sabato 1 novembre ore 14.00 ritrovo presso la Chiesa di Samminiatello

Si ricorda che gli uffici della Cooperativa che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali si trovano in via Baccio da Montelupo, 60 e sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12. La modulistica per eventuali segnalazioni è disponibile anche presso le sedi della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Montelupo. La cooperativa, infatti, opera in stretta collaborazione con le due associazioni montelupine anche per quanto riguarda il servizio navetta.

I recapiti del gestore sono:

Tel e fax 0571/912040

mail: gentecomenoicoop@libero.it

Sito www.gentecomenoi.com

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

