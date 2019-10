Tanti auguri 'a quattro zampe' per la biblioteca Della Fonte

La biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” sabato 2 novembre festeggia il proprio compleanno e lo fa con un'intera giornata di festa aperta a tutti. La ricorrenza ricorda che sono già trascorsi sedici anni dal trasferimento della biblioteca nella nuova sede della Limonaia di Villa Giamari ed è sempre una bella occasione di socializzazione. La novità di quest'anno è che “Della Fonte” ha voluto regalare a tutti i suoi affezionati frequentatori una festa a tema. Le iniziative di sabato prossimo, infatti, avranno come filo conduttore i cani, amici a quattro zampe a cui il Comune di Montemurlo ha voluto dedicare il concorso letterario di quest'anno.

«Il compleanno della biblioteca è diventata negli anni un'occasione per fare cultura, per promuovere la socialità e far conoscere ad un pubblico sempre più ampio i servizi offerti. - spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero - Quest'anno poi, collegandoci al tema del concorso letterario, abbiamo voluto proporre dei simpatici appuntamenti con protagonisti i nostri amici cani che, sono convinto potranno divertire e coinvolgere adulti e bambini»

La giornata sarà davvero molto ricca e inizierà alle ore 10 con la premiazione dei lettori dell'anno, adulti e bambini. La biblioteca darà un riconoscimento a coloro che hanno preso più libri in prestito durante l'anno. A seguire “Per un mar Mediterraneo di Pace, un mare di storie. Fiabe e leggende provenienti dai paesi diversi, paesi che si affacciano sul nostro mare”, per bambini dai 3 ai 10 anni, a cura di Michele Neri.

La simpatica novità di quest'anno sarà “Ms e Mr Dog”, la sfilata per eleggere il cane più simpatico, che si svolgerà in piazza Don Milani alle ore 16,30. Le iscrizioni per far concorrere il proprio amico a quattro zampe si raccolgono dalle ore 15 alle 16. Per maggiori informazioni telefono 3486100838 oppure 333 4820308. Infine alle ore 18 al Centro Giovani ( piazza Don Milani, 3 ) si svolgerà la premiazione del concorso letterario “Un' amico a quattro zampe o più o meno”. Domenica 3 novembre la festa continua nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) con “Expo canina nazionale Montemurlo” per cani meticci e di razza .Le iscrizioni saranno raccolte sul posto dalle ore 9,30 alle 11. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 10 novembre. L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

