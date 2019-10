Difficile operazione conclusasi al meglio a Cisanello, i ringraziamenti di un avvocato

Un ringraziamento da parte dell'avvocato Luigi Pace verso il reparto di neochirurgia di Cisanello a Pisa per un'impegnativa operazione chirurgica nei confronti della moglie del legale Sandra Costagli. Nonostante le complicanze dell'intervento del 29 aprile, il 18 ottobre è avvenuto il secondo intervento che ha riportato a condizioni di vita ottimali la donna. "Un grazie di cuore al dottore Gaetano Liberti e al professor Emanuele Cigna e a tutto lo staff per le eccelse capacità professionali e umane dimostrate, segnalo il loro operato come una vera eccellenza nel campo con massima ammirazione e gratitudine".

Tutte le notizie di Pisa