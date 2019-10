Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le celebrazioni a Capraia e Limite

Il 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Italia ricorda, insieme ai cittadini, le vittime della Grande Guerra e di tutte le guerre.

Il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, insieme alle autorità, deporrà le corone di alloro in piazza Battisti a Limite sull’Arno e in via Corti a Capraia Fiorentina ai monumenti ai Caduti, con il seguente programma:

9.45 Monumento ai Caduti della Grande Guerra di piazza C. Battisti, Limite sull'Arno

10.30 Monumento ai Caduti di tutte le guerre, via C.Corti, Capraia Fiorentina.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite