Fuga di gas questa mattina a Firenze, in lungarno dei Pioppi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Due disabili sono stati evacuati dalle rispettive abitazioni a scopo precauzionale. Da quanto appreso la fuga di gas si sarebbe verificata a seguito di alcuni lavori stradali. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area.

