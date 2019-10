Fungaioli dispersi nella nebbia ritrovati in un bosco a Massa

I Vigili del fuoco del Comando di Massa Carrara, distaccamento di Aulla, stanno intervenendo nel Comune di Mulazzo in località Parana, per un soccorso a due persone che si trovano all’interno di un bosco.

Il padre ed il figlio sono stati colti dal maltempo, dove la nebbia e la pioggia ha fatto smarrire l’orientamento.

Gli operatori di sala operativa del 115, sono in contatto telefonico con le due persone e tramite il gps presente nello smartphone, stanno fornendo le indicazioni per identificare le coordinate geografiche.

Nel frattempo le squadre di terra e UCL (unità comando locale) con personale TAS (topografia applicata al soccorso) si stanno portando sul posto.

Attivato anche l'Elisoccorso di Pegaso del 118.

Alle ore 18.30 i Vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di soccorso delle due persone che a causa delle avverse condizioni meteo, avevano smarrito l'orientamento all’interno del bosco, ritrovate in buone condizioni di salute.

Alle operazioni di ricerca erano presenti il nucleo cinofili del Comando di Livorno e anche alcune unità di personale volontario attivato tramite il piano Prefettizio.

