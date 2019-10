Giorgio Petralli guiderà Lega Pontedera: l'addio di Meini

Si è tenuta ieri, 28 ottobre, la riunione dei vertici provinciali della Lega durante la quale è stata ufficializzata la nomina di Giorgio Petralli come nuovo commissario della Sezione di Pontedera.

Elena Meini – Presidente del Consiglio Comunale di Cascina – ha guidato il gruppo pontederese fino ad oggi. “Le elezioni amministrative di Cascina si avvicinano e richiedono un impegno costante – commenta – con rammarico ho dovuto scegliere di dedicarmi a tempo pieno al mio Comune. Ho indicato la figura di Petralli come mio successore perché in lui vedo la passione e la dedizione necessari per far crescere una sezione come quella di Pontedera.”

Una nomina che gode anche del sostegno dei simpatizzanti della Lega che – alcune settimane fa – si sono riuniti per appoggiare il nome di Petralli alla guida della Sezione.

“Ringrazio i vertici provinciali della Lega per la fiducia e la stima dimostrata – commenta Petralli – ma soprattutto ringrazio Elena Meini che, in questi mesi, ha saputo creare una squadra unita e determinata che avrò l’onore di guidare. Nel 2020 ci aspetta una sfida importantissima a livello regionale; poter contare su una squadra affiatata e disponibile sarà il nostro punto di forza.”

A Giorgio vanno i migliori auguri da parte di tutti i membri della Sezione di Pontedera.

Lega Pontedera

