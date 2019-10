Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, doppio appuntamento a Fucecchio e Galleno

Una doppia commemorazione si terrà nel territorio di Fucecchio in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’amministrazione comunale ha previsto infatti cerimonie sia nel capoluogo che nella frazione di Galleno dove in piazza della Chiesa si trova un importante monumento ai caduti.

Saranno due commemorazioni caratterizzate dalla volontà di trasmettere ai giovani i valori della memoria e dell’unità nazionale ma anche dal ricordo del sacrificio di coloro che si sono battuti per la libertà in occasione della prima guerra mondiale e per celebrare l’impegno e il coraggio delle Forze Armate italiane. Proprio per questi motivi, l’amministrazione comunale coinvolgerà nelle due cerimonie una rappresentanza di studenti delle scuole di Fucecchio.

Il primo appuntamento è per lunedì 4 novembre alle ore 10 in piazza XX Settembre, di fronte al Monumento ai Caduti, dove è previsto un saluto del sindaco Alessio Spinelli e la deposizione di una corona di alloro.

Martedì 5 novembre, invece, una cerimonia analoga si terrà alle 10,15 in piazza della Chiesa a Galleno. Anche qui sarà ricordato il sacrificio e l’impegno dei Caduti nella Grande Guerra.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

