Half Marathon Firenze 2020, aperte le iscrizioni online

Sono aperte le iscrizioni online alla Half Marathon Firenze, in programma domenica 5 aprile 2020 nel capoluogo toscano. L’appuntamento è organizzato da UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti. Half Marathon Firenze è divenuta negli ultimi anni una delle manifestazioni più attese dagli atleti, anche stranieri. Correre per le vie e le piazze di Firenze è un’emozione che sempre più runners scelgono di provare.

Professionisti e appassionati possono iscriversi alla mezza maratona di 21,097 km fino al 9 dicembre al prezzo agevolato di 24 euro (20 euro per tesserati Uisp), nei mesi successivi sarà possibile iscriversi a tariffe crescenti. Sono previste inoltre promozioni per i gruppi composti da agonisti.

Al via anche le iscrizioni alla mezzaperuno, la corsa a coppie dove i partecipanti dividono la distanza percorrendo ciascuno metà dei 21 km previsti attraverso una vera e propria staffetta: costo dell’iscrizione agevolata 36 euro a coppia fino al 9 dicembre. È possibile anche iscriversi alla 8 km non competitiva, una distanza alla portata di

tutti: costo dell’iscrizione 7 euro.

Novità di quest’anno la corsa/camminata ludico-motoria di 5 km con iscrizione a 7 euro aperta a tutti; si potrà correre o camminare alla scoperta degli scorci più suggestivi di Firenze.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni si possono effettuare online su https://www.enternow.it/it/browse/hmfirenze-2020.

Dal 12 novembre sarà possibile inoltre iscriversi presso le sedi UISP e nei negozi partner.

Info su: www.halfmarathonfirenze.it.

Fonte: Ufficio Stampa

