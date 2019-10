Un incidente tra un autocarro e un furgone ha bloccato per poco più di un quarto d'ora l'ingresso della nuova Srt 429 alla rotatoria di Empoli intorno alle 14.20. Sul posto due pattuglie della polizia municipale e una della polstrada. Non è stato necessario chiudere il tratto anche alla rotatoria di Brusciana perché l'incidente è stato risolto in breve tempo. Alcuni automobilisti hanno lamentato disagi.

