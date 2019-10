Interporto Toscana Centrale, Ciuoffo: "5G e I4.0 opportunità per un sistema di logistica integrata"

Un nuovo modo di fare logistica basandosi su big data, internet of things, sensoristica, smart products, automazione e intelligenza artificiale grazie all'utilizzo delle nuove opportunità offerte dall'Industria 4.0 e dalla tecnologia 5G. Questa la prospettiva delineata dall'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, intervenuto oggi a Prato, presso la sede dell'Interporto Toscana Centrale, al convegno ‘Il trasporto intermodale: leva di crescita sostenibile per il territorio toscano'. L'incontro è stato organizzato dall'Interporto in collaborazione con Logistica Uno ed in partnership con istituzioni locali e associazioni di categoria.

La Logistica come ‘apparato nervoso' del sistema economico, per rispondere alle sfide poste dalla scarsità di risorse e dall'inquinamento a livello globale. Il nuovo paradigma è destinato a rivoluzionate tutte le attività economico produttive: dal riuso di prodotti al refurbishment, fino ai nuovi processi alla riorganizzazione logistica. "L'attività di disseminazione e sensibilizzazione di Regione Toscana e Comune di Prato – ha detto Ciuoffo -, volta a colmare la carenza di competenze delle PMI toscane sui temi della cosiddetta Impresa 4.0 connessa alla tecnologia 5G, dopo una prima serie di iniziative condotte nella prima parte del 2019, proseguirà con una seconda fase che parte proprio dall'approfondimento del tema connesso alla logistica. Si va verso nuove modalità del sistema logistico in cui produzione, distribuzione e attenzione al cliente dovranno essere concepiti sinergicamente e in maniera strategica. Ci sono possibilità che Prato e la Toscana non possono farsi scappare, anzi dobbiamo anticiparle. C'è un vantaggio economico che si potrà trarre dal fare meglio, più veloci e precisi avendo tutto sotto controllo, e per rispondere con più efficienza all'esigenza di trasporti intermodali di grandi quantità di merci che regioni come la Toscana, vocate all'export hanno, anche per gli scenari geopolitici futuri".

Nell'ambito del secondo ‘Modulo di Informazione e Progettazione' (MIP), che riguarderà il settore strategico della logistica, per il quale si ipotizza un percorso di innovazione tecnologica e organizzativa collegata al 5G, Regione e Comune, insieme al PIN Polo Universitario Città di Prato, hanno organizzato un ciclo di quattro seminari rivolti al mondo imprenditoriale, proprio per far comprendere approccio e opportunità di I4.0 e 5G nei vari campi della filiera produttiva e della vita quotidiana.

Il primo appuntamento è in programma il prossimo 6 novembre, dal titolo ‘Logistica Integrata & Economia Circolare'. Seguiranno, il 13 novembre, ‘Soluzioni Ict per l'Industry 4.0', il 20 novembre ‘Riorganizzare la Supply Chain: nuove forme di Management' ed il 27 novembre ‘Cosa la Tecnologia 5G può fare per l'Industria'.

Fonte: Giunta Regionale

