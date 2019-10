Ignoti sono entrati nel Presidio Sanitario di Barberino del Mugello (V.le I Maggio, 26). L’intrusione si è verificata quando la sede era chiusura durante la nottata. Sono state violate quattro stanze e non sono state rilevate, da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto, segni di effrazione. Da una prima verifica sembra non sia stato rubato niente e nel presidio non sono conservati stupefacenti. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri.

