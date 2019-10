Il sindaco Tarabella riassegna alcuni incarichi nella sua giunta

Confermati tutti gli assessori, riassegnate alcune deleghe: il sindaco Riccardo Tarabella annuncia novità nell’attribuzione degli incarichi nella compagine di maggioranza e rilancia l’azione amministrativa in vista degli ultimi venti mesi di mandato. Un minirimpasto per crescere e ripartire, puntando a raccogliere i frutti del lavoro svolto e finalizzare i molti progetti avviati. Tra le principali novità: l’assegnazione della delega alla Scuola all’assessore Giuliano Bartelletti, il passaggio delle Opere Pubbliche sotto la diretta responsabilità del primo cittadino, l’affidamento del Personale al consigliere delegato Sabrina Verona e delle Attività Produttive e Commercio al vicesindaco Valentina Salvatori.

«Compio questo passo», spiega Riccardo Tarabella «nella convinzione che il nuovo assetto degli incarichi non pregiudichi gli attuali livelli di qualità dell’azione amministrativa ed anzi ne stimoli uno sprint e un rilancio. Sono provvedimenti che ho ritenuto assolutamente di compiere nella prospettiva dell’ultima e decisiva fase del percorso amministrativo e nella percepita impossibilità – stante l’episodio che nelle ultime settimane ha riguardato un assessore e un funzionario del Comune – di mantenere in essere rapporti che si erano ormai deteriorati. Non ho niente da addebitare ai miei collaboratori, consiglieri ed assessori, dei quali apprezzo la determinazione con cui fino ad oggi hanno portato avanti i compiti assegnati. Sono anche certo che il cambio di consegne non produrrà stalli nell’attività di governo del Comune. Ci aiuterà anzi a porre l’accento sui tempi per realizzare i nostri obiettivi e i progetti in corso. A coloro che ricevono i nuovi incarichi formulo i migliori auguri di buon lavoro, in continuità con chi li ha preceduti e con l’auspicio che vi dedichino il massimo dell’impegno».

In giunta restano invariati i ruoli e gli incarichi degli assessori Dino Vené (“Prevenzione, Protezione, Sicurezza e Ambiente”), Orietta Guidugli (“Politiche Sociali e Salute dei cittadini”) e Giacomo Genovesi (“Valorizzazione e Promozione del territorio”). L’assessore Giuliano Bartelletti mantiene le deleghe a “Edilizia sociale” e “Rapporti con Erp” e riceve la “Scuola”. La vicesindaco Valentina Salvatori acquisisce “Attività Produttive, Lavoro e Sviluppo (Suap)”. Il sindaco si fa carico dei settori “Opere Pubbliche” e “Manutenzione e gestione del patrimonio comunale” e affida al consigliere delegato Sabrina Verona – dopo il buon lavoro svolto nel Commercio – il settore del “Personale”, che nei prossimi mesi vivrà importanti passaggi legati a nuovi bandi e assunzioni per

la ricostituzione della pianta organica del Comune. Riccardo Biagi lascia la “Scuola”, alla quale si è dedicato per quasi tre anni con grande passione e competenza, mantenendo gli “Eventi istituzionali” e i “Gemellaggi”. Restano invariate le competenze degli altri consiglieri incaricati: Vanessa Bertonelli alle “Politiche giovanili e Pari Opportunità”, Francesca Bonin alla “Comunità delle Associazioni e Sport”, Lorenzo Gabrielli alla “Innovazione tecnologica”. Nella fase di passaggio delle consegne, assessori e consiglieri interessati opereranno per qualche tempo fianco a fianco per facilitare il subentro e per dare continuità al lavoro e ai rapporti instaurati.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa

