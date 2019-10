La perdita di sovranità in Italia: convegno della Lega a San Miniato

Sabato 9 Novembre alle ore 18:00 a San Miniato presso la biblioteca comunale – ex conceria dell’orologio in Via 1 Maggio, si terrà un convegno sul tema “la perdita di sovranità in Italia da quella del Popolo a quella dello Stato”. All’evento sanminiatese parteciperanno vari esponenti politici e docenti universitari insieme ai nostri Consiglieri comunali.

Aprirà il convegno il Commissario della Lega del comprensorio del cuoio Giovanni Pasqualino, interverranno Roberto Ferraro Capogruppo Lega San Miniato, Ginevra Cerrina Feroni (Costituzionalista) e Marco Sabbioneti (Docente dell’Università di Firenze).

Giovanni Pasqualino: "Un convegno molto interessante che abbiamo fortemente voluto a San Miniato e che verrà discusso da qualificati docenti universitari. L’evento è aperto a tutti fino all’esaurimento dei posti disponibili"

