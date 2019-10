Lega Chianti, la responsabile è Eleonora Leoncini

L'avvocato Eleonora Leoncini è stata nominata responsabile del gruppo della Lega del Chianti, al fine di strutturare a breve il partito con dei referenti comunali, nel compito sarà supportata dal socio ordinario militante Vincenzo Bosco suo collega in consiglio comunale a San Casciano.

"Sono orgogliosa di essere stata nominata referente della Lega Salvini premier per il Chianti. Ringrazio Alessandro (segretario provinciale Lega) per la fiducia e con lui a tutti i dirigenti del partito. Mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia datami iniziando fin da subito a lavorare sul territorio per favorire una maggiore crescita a livello locale".

Vincenzo Bosco ha aggiunto: "Sono soddisfatto della scelta effettuata dal partito di Eleonora Leoncini quale referente Lega Salvini Premier per il Chianti. Siamo in un periodo di cambiamento ed è importante prendere parte in modo attivo alla vita sociale e politica del territorio locale: impegno, cordialità, disponibilità sono qualità indispensabili per potere fare un ottimo lavoro politico a livello territoriale locale".

"Due persone che stimo profondamente e che sapranno rappresentare al meglio le esigenze dei comuni del Chianti punto il loro lavoro servirà a garantire un capillare strutturazione della Lega sul territorio ed un'interfaccia costante con i bisogni delle persone". Conclude il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

