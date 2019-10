Manda a terra 60enne e gli ruba occhiali e cellulare: arrestato 20enne a Pisa

Un 22enne di nazionalità romena, D.I. le iniziali, è finito in manette per ordine di arresto per rapina e lesioni personali, due uomini di origine straniera sono stati espulsi perché irregolari. Sono queste alcune operazioni della polizia di Pisa. Le volanti della questura sono intervenuti anche per arrestare un 20enne senegalese dopo il furto ai danni di un 60enne italiano di cellulare, due paia di occhiali e altri oggetti. L'uomo era stato immobilizzato e fatto cadere a terra attorno alle 5 di questa mattina in piazza delle Vettovaglie. La polizia ha rintracciato in zona stazione il 20enne con ancora in possesso i beni rubati.

L’arrestato, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato trasferito in carcere al Don Bosco in attesa dell’udienza di convalida della misura precautelare.

La presenza della Polizia di Stato in questo centro cittadino passato al setaccio con l’identificazione di circa 100 persone dalla sera e per tutta la notte, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa trenta grammi di cocaina, hashish e marijuana divisa in dosi e rinvenuta negli anfratti dei vicoli cittadini.

E’ stata infine denunciata all’Autorità Giudiziaria una cittadina brasiliana residente in Francia poiché ritenuta responsabile dei rati di percosse e lesioni in danno del coniuge separato.

Tutte le notizie di Pisa