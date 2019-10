Manodopera clandestina per il taglio del bosco: denunciati operai e titolare

Taglio boschivo autorizzato ma con manodopera senza permesso di soggiorno: questo è quanto scoperto dai carabinieri forestali di Empoli nelle campagne del comune di Fucecchio, durante un controllo congiunto con l'ispettorato del lavoro. I due operai, di nazionalità albanese, sono stati denunciati per soggiorno illegale. Il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria per sfruttamento della manodopera clandestina e il lavoro è stato sospeso. In più, per mancanza di tesserino di identificazione per il personale (legge regionale 39 del 2000) sono state elevate sanzioni per oltre 3mila euro a carico di ditta e maestranze.

