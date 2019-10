Mariotti e Pecini, resta a Sesto Fiorentino il polo tecnico dell'azienda

Resterà a Sesto Fiorentino con il polo tecnico la Mariotti e Pecini, storica azienda di progettazione e produzione di agitatori per l'industria.

Lo prevede l'accordo che è stato sottoscritto dai rappresentanti di Interpump Group, multinazionale con sede a Reggio Emilia che ha rilevato nel 2017 la maggioranza della società sestese, dalle organizzazioni sindacali e dalle Rsa aziendali. L'incontro si è svolto in Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza del consigliere per il lavoro del presidente della Regione, Gianfranco Simoncini, e dell'assessore allo sviluppo economico del Comune di Sesto, Gabriella Bruschi.

Il verbale firmato alla fine dell'incontro precisa che sul piano industriale presentato da Interpump si svolgeranno ulteriori incontri di approfondimento in sede sindacale, soprattutto in riferimento al mantenimento sul territorio del polo tecnico.

Regione e Comune hanno preso atto positivamente dei contenuti del verbale. Il tavolo regionale, ha confermato Simoncini, resterà aperto e a disposizione delle parti.

Fonte: Giunta Regionale

