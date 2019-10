Stava vendendo accessori di abbigliamento contraffatti fuori dalla stazione di Pisa, quando lo ha notato la Guardia di Finanza. Un 50enne di origini senegalesi ha deciso quindi di scappare per le vie del centro, ma è stato bloccato dalle fiamme gialle. L'uomo aveva con sé la busta di plastica di merce che ancora non era riuscito a vendere, tra cui articoli di pelletteria di grandi marchi (come Chanel o Prada) a prezzi anomali. L'uomo è stato dunque denunciato.

Tutte le notizie di Pisa