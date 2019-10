Al MMAB in due mesi 17 appuntamenti per i più piccoli

Il MMAB, si sa, è il luogo prediletto dalle famiglie. Dalle letture in Biblioteca ai laboratori creativi nel Museo della Ceramica, dalle merende al MMAB Caffè, fino agli spettacoli musicali e le visite guidate.

Un luogo unico, con tante anime diverse, in cui ognuno può sentirsi “a casa”. In questi giorni è in distribuzione un opuscolo in cui sono riepilogate tutte le iniziative con tutte le informazioni utili per partecipare.

Un ricco calendario di proposte pensato per i bambini: laboratori, letture, animazioni, percorsi dedicati all’ambiente e alla musica. Tutti raccontati in un opuscolo in distribuzione in questi giorni nelle scuole

Il primo appuntamento in calendario è per il 25 ottobre e l’ultimo per il 3 gennaio.

In poco più di due mesi si susseguono iniziative e appuntamenti pensati per offrire un intrattenimento di qualità ai bambini e alle loro famiglie.

I favolosi venerdì del MMAB (25 ottobre, 8 e 22 novembre, 13 e 20 dicembre) propongono un anno di letture per festeggiare i 30 anni dalla Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Alle ore 17.00 ad ingresso libero.

Wild wild Mmab (15 e 29 novembre, 13 dicembre e 3 gennaio) è un percorso dedicato ai temi naturalistici in collaborazione con il Cetras di Empoli. Ore 16.30, ingresso libero

BebèBoomBap propone il sabato mattina laboratori di canzoni, musica e danze per sperimentare un nuovo mezzo di comunicazione familiare.

Si tratta di un percorso pensato per i più piccoli, articolato in due gruppi che prevede un massimo di 12 partecipanti a gruppo e richiede la prenotazione al numero 0571917552.

Due le iniziative pensate in attesa di Halloween.

Mercoledì 30 ottobre alle 17.00 il MMAB comincia a prepararsi ad Halloween con… “Una merenda spaventosa”, primo appuntamento del ciclo di eventi speciali dal titolo “Aggiungi un posto a… Favola!”. Si tratta di letture teatralizzate dove il cibo fa parte integrante dello spettacolo e dove i piccoli commensali partecipano attivamente (anche mangiando!) a costruire il percorso di lettura/azione. Costo a bambino, inclusa merenda: 4 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 0571-917552 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Giovedì 31 ottobre alle 17.00 si entra nel vivo della festa più paurosa che c’è con la presentazione del libro illustrato “Dentino e Lupacchiotto – amici inseparabili”, fresco fresco di stampa. A presentarcelo sarà il suo autore e illustratore, Christian Ceccherini. Sarà sempre Christian a condurre il laboratorio creativo a tema. Ingresso libero senza prenotazione.

E per concludere nel fine settimana, domenica 3 novembre alle 15.30 le famiglie potranno passare un piacevole pomeriggio al Museo, sempre ad ingresso gratuito per tutti ogni prima domenica del mese, approfittando anche del laboratorio appositamente pensato per bambini dai 5 agli 11 anni. Si tratta de “Il cammino dei colori”, dove si uniranno le tecniche di osservazione alla manipolazione, per arrivare a costruire una tavolozza personale e sperimentarla nelle infinite combinazioni cromatiche… fino ad arrivare alla pittura di un piatto in biscotto! Costo a bambino: 4 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 0571-51087 oppure info@museomontelupo.it

