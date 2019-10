Municipale Empolese Valdelsa, Fdi Montelupo: "Situazione destabilizzante, qual è la situazione attuale?"

A Montelupo Fiorentino, i consiglieri comunali Paolo Ingenito e Giuseppe Madia, hanno presentato un interpellanza con oggetto la situazione della polizia municipale, che attualmente si trovano sotto competenza dell'Unione dei comuni.

"Il motivo per cui è stato presentato l'atto - dice Ingenito - è la destabilizzante situazione che non solo i cittadini di Montelupo sono costretti a subire, ma tutti i comuni del circondario Empolese Valdelsa".

Ingenito prosegue dicendosi insoddisfatto del numero dei vigili urbani che sono presenti sul territorio, affermando che per norma dovrebbero essercene almeno uno ogni mille abitanti al fine di avere maggiore sicurezza, come lo stesso Montelupo nel cuore chiedeva in campagna elettorale.

"I Montelupini sono soggetti a vedere parcheggi selvaggi, si sentono anche da un lato insicuri per la carenza di vigili, inoltre gli addetti alla pulizia delle strade non trovano i parcheggi liberi per adempiere al loro mestiere" conclude Ingenito.

L'atto che avrà risposta al prossimo consiglio comunale auspica una risposta concreta, e proposte da portare all'Unione dei comuni per risolvere questo problema da non ritenersi secondario, soprattutto perché c'è di mezzo la sicurezza dei cittadini.

Fdi Montelupo Fiorentino

