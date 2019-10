Nel Sorriso di Valeria, ufficializzati i vincitori delle borse di studio

Pubblicate le graduatorie dei vincitori delle borse di studio 2019 “Per realizzare un sogno”, messe a disposizione ogni anno dall’associazione Nel sorriso di Valeria e destinate a studenti meritevoli delle scuole superiori e universitari nelle città di San Miniato e Sonnino. Le borse vengono assegnate al primo anno delle scuole superiori con 300 euro e riconfermate, con un regolare percorso di studio, al terzo anno con 400 euro e all’iscrizione universitaria con 500 euro. A queste se ne aggiungono altre due da 500 euro a San Miniato in ricordo di Katiuscia Mariani destinate ai migliori diplomati dell’Istituto Cattaneo e altre quattro di 1.500 euro complessivi a Sonnino in ricordo di Stefania Gasbarrone destinate ai migliori diplomati del liceo Grassi di Latina. In totale 14.500 euro destinati a studenti per merito scolastico.

La cerimonia di consegna avverrà in occasione dell’anniversario di Valeria sabato 16 Novembre alle ore 12 nella sala del Consiglio comunale. I vincitori universitari sono invitati gratuitamente al pranzo che seguirà presso il Convento di San Francesco (da confermare al 338.8888851).

A San Miniato i vincitori sono: al primo anno: Rachele Saladino, Catalina Guazzini, Mattia Salani, Sara Adorni Fontana, Emilia Toci; al terzo anno: Sara Matteoli, Rebecca Urbini, Alice Senesi, Yosra El Assali, Naima Lo Iacono Pezzino; all’ università: Sonia Nosellotti, Ilaria Elisabetta Ghironi, Giuseppe Alessi, Francesca Maffei, Camilla Cappelli; in ricordo di Katiuscia Mariani: Matteo Tognetti, Lorenzo Tempestini.

A Sonnino i vincitori sono: al primo anno: Oerd Dakoveli, Cristian Verdone, Simona Tramentozzi, Claudia Ippoliti. Ilenia e Aurora Bono; al terzo anno: Chiara Iacovacci, Carlo Da Roma, Martina Palma, Marisa Da Roma, Umberto Pietricola; all’università: Cristian Monacelli, Martina Faiola, Sofia Frateschi,

Luca Cipolla; in ricordo di Stefania Gasbarrone: Luca Ippoliti.

Fonte: Nel sorriso di Valeria

Tutte le notizie di San Miniato