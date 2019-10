Nuova tranche di lavori per potenziare l'acquedotto di San Casciano

Proseguono a San Casciano gli investimenti finanziati dal gestore del servizio idrico integrato Publiacqua volti all’ampliamento della rete acquedottistica nel territorio comunale. Prende avvio una nuova tranche di lavori con la quale potenziare e migliorare l’approvvigionamento della risorsa idrica nell’area del Chianti, territorio che in passato è stato colpito in maniera critica da lunghi periodi di siccità. Dalla località Calcinaia il cantiere che prevede la sostituzione delle vecchie condutture si sposta lungo la Cassia in corrispondenza di via Grandi e degli accessi a viale Corsini e via Terracini.

L’intervento richiede alcune modifiche temporanee alla viabilità. Nello specifico, dal 1 novembre fino al termine dei lavori, entrerà in vigore l’ordinanza che stabilisce: il divieto di transito veicolare in direzione di Firenze sulla SR2 Cassia all’altezza km 279+700; l’istituzione del senso unico alternato nel tratto antistante la SR 2 Cassia (km. 279+800) e via Grandi regolato con impianto semaforico e limite di velocità di 30Km/h per assicurare il collegamento tra via Cassia SR2 e via Grevigiana SP92.

“Per realizzare questo importante investimento nel nostro territorio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - abbiamo cercato varie soluzioni al fine di limitare i disagi alla popolazione, le modalità individuate e contenute nel provvedimento sembrano le più consone alla realizzazione dell’opera nel rispetto delle esigenze delle nostre comunità. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare eventuali crisi idriche legate a situazioni di eccezionale siccità com’è avvenuto negli anni scorsi, quando i momenti di grave difficoltà hanno interessato tutta l’area del Chianti. Chiediamo ai cittadini di pazientare per il completamento dei lavori dai quali otterremo un importante beneficio in termini di vivibilità e miglioramento della qualità della vita”.

Per l’attraversamento del centro abitato di San Casciano i veicoli potranno seguire un percorso alternativo: via Cassia – viale Corsini – piazza delle Erbe – piazza della Repubblica – piazza De Gasperi – via di Vittorio – via XXVII luglio – via Turati – viale Pertini– Cassia per Firenze. E’ stato istituito il divieto di fermata in piazza della Repubblica, lato “Le Mura” davanti al Bar Turismo, ad eccezione degli autobus adibiti al servizio di Linea e degli scuolabus. Il lunedì mattina, dalle ore 7 alle ore 14, sarà transennato il tratto di strada in piazza della Repubblica per dividere la corsia di marcia dei veicoli dall’occupazione del suolo pubblico da parte dei banchi del mercato settimanale.

Inoltre sarà chiusa la corsia che da via Terracini si immette sulla SR2 Cassia in direzione Firenze e Mercatale con l’obbligo di svolta per viale Corsini, ad eccezione degli autobus di Linea). Gli autobus di Linea diretti verso Firenze per attraversare il centro di San Casciano in Val di Pesa dovranno effettuare il seguente percorso alternativo viale Corsini – piazza Erbe – piazza della Repubblica – piazza De Gasperi – via dei Fossi – piazza Zannoni - via Cassia. Le fermate saranno in piazza della Repubblica (davanti al Bar Turismo) e in via dei Fossi (area ChiantiBanca).

Dal 4 novembre fino al termine dei lavori, nel tratto antistante la SR 2 Cassia dall’intersezione SP92 via Grevigiana e fino al n. civico 1 di via Cassia, sarà istituito il senso unico alternato regolato con impianto semaforico e limite di velocità di 30 KM/h.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

