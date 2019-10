Si perde nei boschi mentre fa funghi, 43enne recuperata dopo 3 ore

La tecnologia aiuta l’uomo. Ancora una volta una donna smarritasi nei boschi ha raccolto il suggerimento dei carabinieri che la cercavano dopo l’allarme per la sua scomparsa, ha inviato la propria posizione con l’apposito applicativo whatsapp ed è stata raggiunta e soccorsa con un fuoristrada dei carabinieri. Si tratta di una 43enne di Tavarnelle che si era recata a cercar funghi nei boschi di Monticiano. Ha chiamato al 112 da un punto in cui era possibile agganciarsi alla rete. Mentre da Siena veniva attivata l’apposita procedura di ricerca delle persone scomparse gestita dalla Prefettura, alcune pattuglie dell’arma sono state indirizzate nell’area interessata. Dopo tre ore dal primo allarme, nel primo pomeriggio di ieri, la donna è stata rintracciata da una delle pattuglie in una zona molto impervia e tratta in salvo in perfetta salute. I militari le hanno segnalato la loro posizione attivando il segnale acustico bitonale e hanno poi udito in risposta le grida della malcapitata.

