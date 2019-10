Presunte molestie del parroco, chiesto il rinvio a giudizio

Chiesto il rinvio a giudizio per don Emanuele Dondoli, ex parroco di Firenzuola accusato di aver abusato di una 19enne con disturbi della personalità: l'udienza davanti al gup si terrà il 4 dicembre. I legali del parroco affermano che il pm ha chiesto il rinvio prima di conoscere l'esito dell'incidente probatorio. Così facendo "il pm dimostra totale indifferenza verso la difesa", spiega il legale Francesco Stefani. I fatti risalgono al periodo tra marzo e giugno 2018. La giovane era convinto di essere posseduta dal demonio. L'accusa contesta che le 'benedizioni risolutive per il malessere' sarebbero stati abusi compiuti anche con un 'sedicente unguento benefico'. L'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori ha sospeso temporaneamente Dondoli dall'incarico.

