Rischi e pericoli del web, incontro con Piero Fontana del Ministero della Difesa

Una giornata per imparare a riconoscere e difendersi dai rischi della rete. Le classi seconde dell’Istituto Comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio, in collaborazione con il Lions Club Ferruccio Busoni, hanno partecipato ad un incontro con l’ingegner Piero Fontana, colonnello del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, in servizio a Roma come capo della divisione Sistemi Informatici del Ministero della Difesa. L’incontro, che si è tenuto presso l’Auditorium della Casa del Fanciullo, ha raccolto l’attenzione dei ragazzi sul tema della tecnologia e di come essa, evolutasi a grandissima velocità, abbia trovato impreparate le generazioni dei nonni, dei genitori e degli insegnanti, ma forse, o almeno in parte, anche la generazione dei più giovani, quella dei “nativi digitali”, per la quale l’accesso alla rete è ormai divenuto talmente quotidiano e abituale da non riuscire a vedere, né prevedere, i rischi e i pericoli che si celano in essa.La scuola, dunque, si è fatta portavoce di un argomento di grandissima attualità, verso il quale però l’ingegner Fontana non ha voluto fare allarmismo, cercando piuttosto di rendere i ragazzi sempre più consapevoli dei rischi ma anche delle possibili difese dalla rete. Internet è una grandissima risorsa, ciò che più conta è saperlo utilizzare con tutte le precauzioni del caso. Tre, dunque, le parole su cui Fontana ha voluto concentrare l’attenzione degli studenti: prudenza, discrezione, riservatezza. Tre linee guida attraverso cui scoprire ed utilizzare in sicurezza le tante risorse del web.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio