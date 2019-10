Rubano bici ai turisti ma gli agenti li vedono, arrestati a Firenze

Due uomini, entrambi italiani, di 50 e 52 anni, sono finiti in manette perché beccati dagli agenti mentre rubavano due bici. L'episodio è successo a Firenze, dove due turisti olandesi a spasso in bici, le hanno parcheggiate per allontanarsi, ignari che di lì a poco avrebbero agito i ladri, che la hanno rubate rompendo i lucchetti con l'aiuto di un flessibile. I due malviventi però non hanno avuto fortuna, perché sono stati visti da due agenti di polizia, in forza al commissariato fiorentino di Rifredi, che li hanno bloccati e arrestati. I due erano già gravati da un divieto di dimora nel capoluogo toscano. L'episodio è accaduto ieri intorno alle 13.20 nei pressi di piazza Santa Croce. Le bici sono state restituite ai proprietari.

