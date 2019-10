Il trattamento di prima scelta per la scabbia è rappresentato dalla sola applicazione sulla cute di creme a base di permetrina; la scabbia è una malattia ubiquitaria che colpisce persone di ogni condizione sociale, età, genere ed etnia; l'infestazione è provocata da un acaro parassita dell'uomo e non si trasmette attraverso l'acqua. Tutte le informazioni su cos'è la scabbia, come si manifesta, come si trasmette, sono nel Depliant allegato.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

