Scuola, 80 classi iscritte al Laboratorio didattico ambientale della Metrocittà

Da venticinque anni il Laboratorio didattico ambientale svolge nel Parco Mediceo di Pratolino attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. In questo anno scolastico si sono iscritti alle attività e ai progetti di educazione ambientale proposti da Lda più di 80 classi di cui 65 coinvolte nelle proposte del Progetto di Lda provenienti da istituti comprensivi e istituti superiori del territorio metropolitano e 16 classi nelle proposte di Lda inserite nel progetto 'Chiavi della Città' del Comune di Firenze provenienti da istituti comprensivi di Firenze.

7 gli istituti di istruzione superiore del territorio metropolitano: Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, Ferraris/Brunelleschi e Virgilio di Empoli, Artistico di Porta Romana, Liceo Gramsci, Alberghiero Saffi, Liceo Pascoli di Firenze, iscritti alle attività nell'ambito del Progetto Comunità Scolastiche Sostenibili, gestito in collaborazione con il Centro Unesco di Firenze, con la Cattedra Transdisciplinare Unesco - Sviluppo Umano e Cultura della Pace e la Cattedra Unesco sulla Prevenzione e Gestione Sostenibile del rischio idrogeologico della Università di Firenze, con Unifi Sostenibile e con la Cooperativa Meta Onlus di Firenze.

100 i docenti e rappresentanti di enti ed associazioni partecipanti alle attività di formazione che Lda ha organizzato nel 2019: tre incontri di formazione per docenti e educatori referenti in educazione ambientale e sviluppo sostenibile, gestiti in collaborazione con Aiss (Associazione Italiana Sviluppo Sostenibile) che si sono tenuti in data 27 maggio, 12 settembre e 26 ottobre 2019.

Lda sta procedendo al rinnovo di due protocolli d'intesa scaduti con la Casa circondariale Gozzini di Firenze e con l'Università di Firenze - Scienze della Formazione e Psicologia con i quali esiste da anni una proficua collaborazione su progetti e tematiche educative ed ambientali. Il progetto con l'istituto Gozzini vede la collaborazione anche di Alia spa e di Publiacqua spa. Il progetto con Università di Firenze prevede azioni di formazione e di ricerca nel campo dell’educazione alla sostenibilità ambientale.

Lda. informa che nell'ambito del progetto Comunità Scolastiche Sostenibili e della Settimana Unesco di Educazione alla Sostenibilità 2019 è previsto un incontro, nel parco di Pratolino, in data lunedi 18 novembre 2019, fra studenti di Istituti Superiori che pongono domande a ricercatori e neolaureati della Università di Firenze sul tema 'Cambiamenti climatici e salute: chiedilo a Unifi'.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

