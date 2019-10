Un 32enne è stato arrestato per spaccio a Prato. L'uomo, di origini nigeriane, è stato sorpreso dai carabinieri in via Tasso. A avvertire i militari erano stati i residenti della zona, che nei giorni scorsi avevano notato gli strani movimenti del 32enne. Sono scattati così i controlli, che hanno permesso di beccare il pusher in flagranza di reato: stava vendendo un involucro con all'interno 1,8 grammi di eroina a un giovane italiano, segnalato in seguito alla Prefettura.

