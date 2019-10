Sr429, tratto Dogana-Gambassi entro luglio 2020. Novità sul III lotto

Il IV lotto rispetta i tempi, il III è a un passo: la Sr429 prende sempre più forma e si avvicina alla conclusione dopo anni di ritardi e polemiche. L'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli oggi, martedì 29 ottobre, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del tratto tra Dogana e via Volterrana, ergo tra Castelfiorentino e Gambassi Terme.

Inoltre l'assessore, accompagnato dal commissario regionale Alessandro Annunziati e da rappresentanti locali, ha fatto un annuncio molto importante. "Siamo in fase di gara per il terzo lotto, il 12 novembre scadono i termini delle offerte", ha detto Ceccarelli a proposito del tratto tra Castelfiorentino e Certaldo, "il prossimo anno potrebbero partire i lavori per un investimento da 30 milioni".

Il quarto lotto intanto è realtà: sei chilometri di strada, uno di gallerie (che saranno tre), costo di 15,7 milioni di euro (15 dal 'Patto per Firenze' e 700mila dalla Regione), lavori iniziati lo scorso 2 settembre. La fine è prevista entro luglio 2020, la ditta esecutrice è il raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio Toscana, Consorzio Alta Val di Cecina e Monaco spa.

La Fi-Pi-Li e la Fi-Si-Gr sono vicine a essere direttamente collegate da "una forte architrave sul territorio, che si lega a uno sviluppo della zona" come ha detto Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e presidente dell'Unione dei Comuni. Dello stesso avviso la sua omologa empolese Brenda Barnini: "È una grande soddisfazione per tutta la Regione, che sa investire in infrastrutture. Tutto va avanti secondo i tempi previsti".

Sono già state effettuate le attività rilievo e verifica del rilevato stradale, che hanno dato esito positivo. Sono state fatte anche molte delle opere sul sistema fognario, a breve inizieranno gli interventi di realizzazione del pacchetto stradale. In contemporanea sono state già avviate le opere per le fondazioni del nuovo ponte su Rio Petroso.

I lavori del IV lotto rispettano i tempi e, in un certo senso, l'ambiente. Ne sa qualcosa il Comune di Gambassi Terme, per cui quest'opera è un tassello importante anche dal punto di vista idrogeologico. Ha riferito il sindaco Paolo Campinoti: "La 429 si è inserita nel territorio per migliorarne la resistenza idrogeologica, per Gambassi Terme è qualcosa di importante. Rimedia ai suoi vizi di essere stata una opera lunga, riesce a farlo in maniera costruttiva per la zona".

Dopo l'inaugurazione del V lotto a luglio, un altro gradino scalato dalla 429, vicina alla completa realizzazione. "Questa strada ha rilevanza strategica per economia e mobilità del territorio. Stiamo seguendo la realizzazione, constatiamo come i lavori sono lineari secondo cronoprogramma. Stiamo dando una risposta importante e a lungo attesa" ha concluso Ceccarelli.

Gianmarco Lotti

