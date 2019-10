Terzo settore, nasce a Poggibonsi l'Associazione il Masso

Dopo il definitivo abbandono dalla scena politica locale, Mori Mauro e Chiti Daniele tornano ad agire su un tema che hanno sempre curato, il sociale, con una nuova Associazione che farà da contenitore per molte realtà.

"Le cose utili alla comunità sono molteplici" spiega Chiti, "abbiamo attivato diverse mission con referenti dedicati."

Continua Mori "Per questo abbiamo deciso di associarci alla FE.NA.L.C. , realtà a livello Nazionale del 3° settore, dove porteremo avanti servizi Infermieristici a domicilio, servizio badanti, un importante Consultorio Matrimoniale, necessario per evitare traumi agli eventuali figli e situazioni di disagio ai genitori che possono sfociare in dipendenze come alcool o droga. Inoltre sono già in programma degli inserimenti a livello lavorativo soprattutto nel settore artigianale, dove abbiamo già avuto contatti e note positive in merito."

Chiti riprendere e spiega che “Il nostro logo è già un chiaro modo per descrivere il nostro futuro operato, un fiume ispirato nel concetto a un luogo caro ai Poggibonsesi e delle persone che sembrano scorrere su di esso tutte in colore blu sfumato, colore dell’assistenzialismo. In pratica un fiume di idee e azioni pronte ad essere realizzate con voi senza dimenticare la scritta con i nostri colori, il giallo e il rosso”

Il consiglio direttivo dell'Associazione Valdelsana "Il Masso" è composta da Mori Mauro, Chiti Daniele, Mascagni Claudio, Rivieccio Vincenzo e Martini Daniele.

Da segnalare che, in collaborazione con altre Associazioni della zona, stiamo preparando una serie di eventi per acquistare un “bilirubinometro transcutaneo” per la Pediatria dell'Ospedale di Poggibonsi, necessario per evitare il prelievo sotto il tallone ogni 4 ore ai bambini che hanno l'ittero neonatale.

Naturalmente non mancano le sezioni dedicate al ludico, con eventi per bambini e tornei di giochi, cineforum, mostre e sagre, laboratori e corsi, gite sociali, una sezione dedicata ai genitori di ragazzi con disabilità, all'inclusione degli stessi e dei laboratori dedicati.

È importante specificare che quello che facciamo sono cose già esistenti, ma il nostro obiettivo è quello di migliorare i servizi, magari in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati.

Tutto questo grazie ai professionisti come psicologi, infermieri, dottori, docenti, produttori ed aziende locali e soprattutto la collaborazione di tante Associazioni che, come noi, preferiscono i fatti anziché le parole.

Potete contattare l'associazione al facebook.com/associazioneilmasso oppure ‪3273781616

Fonte: Ufficio Stampa

