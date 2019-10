In un palazzo avevano allestito una centrale dello spaccio: denunciati due ventenni e un 16enne

Spacciavano in un palazzo di Livorno in piazza della Vittoria. Il continuo via vai di giovani e un'intensa puzza di marijuana e hashish nei pressi dello stabile, ha però insospettito gli uomini della guardia di finanza che hanno fatto scattare un blitz con l'aiuto dei cani antidroga. Tre giovani, un 22enne, un 23enne e anche un minorenne di 16 anni, sono stati quindi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il blitz uno dei tre ha tentato di allontanarsi con uno zainetto in spalla ma i militari lo hanno bloccato: nello zaino c'erano 205 grammi di hashish, 145 grammi di marijuana e quattro bilancini di precisione.

Nel locale sono stati trovati gli altri due pusher con attrezzatura per confezionare droga: una macchina per il sottovuoto e numerose bustine di plastica. Trovati pure, nascosti in una caldaia, 445 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Perquisite anche le case dei tre giovani, dove sono stati sequestrati altri 1.600 euro in contanti.

Tutte le notizie di Livorno