Use basket, giornata milanese per gli Under 16 Eccellenza

Bella esperienza per i nostri Under 16 d'Eccellenza che, venerdì scorso, sono stati a Milano ospiti della gloriosa Olimpia. La squadra di Cosimo Corbinelli, Francesco Mazzoni e Luca Freschi (accompagnata dal dirigente Simone Turchi) ha giocato in amichevole con i pari età milanesi ed ha fatto una gran bella figura visto che, pur azzerando il punteggio ai quattro tempini, ha retto molto bene il confronto. Poi il momento forse più bello, ovvero l'aver assistito, ospiti dell'Olimpia, alla gara di Eurolega fra la squadra di Ettore Messina ed i turchi del Fenerbahce. Una giornata che i ragazzi ricorderanno a lungo.

Fonte: Use - Ufficio Stampa

