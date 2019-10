Ex carabinieri a processo per violenza sessuale, chiesta la sostituzione del giudice

Per il processo ai due ex carabinieri imputati per violenza sessuale avvenuta ai danni di due studentesse americane a settembre 2017 a Firenze, i legali di Pietro Costa hanno chiesto la ricusazione (ossia la sostituzione) del giudice Marco Bouchard. Bouchard, secondo quanto spiegato, è presidente di Rete Dafne Italia per l'assistenza alle vittime di reati, associazione con sede a Firenze e che collabora con il Comune. Lo stesso comune è anche parte civile nel processo. Se la richiesta venisse accolta dalla corte di appello le udienze sarebbero bloccate e verrebbero anche annullate alcune decisioni prese dal giudice Bouchard come l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta della difesa di riascoltare in aula la ragazza presunta vittima della violenza, già ascoltata in sede di incidente probatorio.

