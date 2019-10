Volontariato, c'è ancora tempo per partecipare a 'Comunicare la gratuità'

Fino al 4 novembre è possibile partecipare alla terza edizione di “Comunicare la gratuità”, il concorso giornalistico nazionale nato per premiare la storia che racconta meglio il lato più altruista e generoso della società. Dopo il successo di partecipazione della scorsa edizione, torna così la manifestazione che mette al centro le buone notizie, i gesti di solidarietà, le azioni fatte per aiutare l’altro o per rendere migliore la comunità in cui si vive. Un modo anche per promuovere e valorizzare il lavoro dei giornalisti impegnati a raccontare le varie sfumature dell’attualità.

Il concorso è sostenuto da Cesvot e promosso dall'associazione di volontariato Vol.To.NET. La premiazione è in programma il prossimo 7 dicembre a Firenze, a Palazzo Vecchio, in occasione della nuova edizione della manifestazione “All'Origine della Gratuità”, organizzata da Vol.To.NET insieme alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e la Compagnia delle Opere Sociali, con la collaborazione di Cesvot e il sostegno della Fondazione CR Firenze. “All’origine della gratuitਠè un appuntamento atteso per tutto il Terzo Settore, un’occasione per raccontare il mondo del volontariato e dare il giusto spazio ai suoi protagonisti, per confrontarsi e raccogliere le testimonianze di chi ogni giorno lavora per offrire un aiuto all’altro.

“E’ il lato più bello e altruista della società e vogliamo presentarlo nel modo migliore - dichiara Luigi Paccosi, Presidente di Vol.To.Net - Lo scopo di questo concorso è raccogliere le storie sul volontariato e divulgarle il più possibile. Ci affidiamo al lavoro di tanti giornalisti sparsi in tutta Italia che riescono a cogliere ogni sfumatura dei gesti gratuiti, fatti per aiutare l'altro, senza titoli strillati e strumentali. Siamo arrivati alla terza edizione e la partecipazione al concorso e il coinvolgimento delle associazioni è sempre in crescita, un bel segnale in questo momento"

Al vincitore andrà un premio in denaro di mille euro (al lordo di oneri fiscali). Possono partecipare i giornalisti, senza limiti di età , che abbiano pubblicato o trasmesso articoli o servizi che comunichino al meglio la gratuità , sia a mezzo stampa, web, radio o tv, nel periodo compreso tra il 1 novembre 2018 e il 1 novembre 2019. I lavori, uno per ogni giornalista, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 4 novembre 2019, pena esclusione dal concorso. Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo comunicarelagratuita@gmail.com

Al seguente link è possibile consultare il regolamento

https://voltonet.it/3-premio-giornalistico-nazionale-comunicare-la-gratuita/

