Dopo 40 anni la V^A del Pontormo resiste ancora: ecco i 'ragazzi' del '79

Domenica 27 ottobre un gruppo dei compagni della classe V^A '79 del liceo scientifico “Il Pontormo” si è ritrovato a Empoli, in via XX Settembre davanti la sede dello storico liceo per festeggiare insieme i 40 anni dalla maturità del 1979.

La giornata si è caratterizzata con un bel momento conviviale nelle colline delle zone leonardiane a Vinci presso il Golf Bellosguardo, dove anche il resto della classe si è unito al gruppo. Il tutto in un clima di serena collegialità, come in quegli anni '70. Anche i ricordi di aneddoti legati agli anni passati al Liceo si sono intrecciati con le storie e le esperienze di vita di ciascuno con un occhio all'oggi e anche al futuro.

A tardo pomeriggio l'arrivederci alle prossime occasioni, con la voglia di legare questi bei momenti anche a qualcosa di solidale.

Tutte le notizie di Empoli