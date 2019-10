Addio a Suor Teresa, un colpo nell'anima per Montelupo

E’ morta ieri Suor Teresa Ruocco, per anni una figura importantissima per le comunità di Montelupo Fiorentino e Samminiatello. La donna è morta a 64 anni dopo una lunga malattia, ed è stata trovata dalla sue consorelle nella casa religiosa dell’ordine Marinella a Roma. La notizia è stata riportata da “Il Tirreno”.

Nata a Castellammare di Stabia, Suor Teresa ha lavorato a lungo a Montelupo nella scuola elementare paritaria Santa Teresa del Bambin Gesù e nella scuola materna di Samminiatello. Grazie alla sua capacità di collaborare con tutti, riuscì ad apportare modifiche rilevanti all’interno delle scuole e a far aumentare gli iscritti. Nel 2010 fu però trasferita a Roma e nonostante l’impegno da parte delle due comunità per far tornare la suora in Toscana, questo non fu possibile. Suor Teresa sarà comunque sempre ben ricordata a Montelupo e a Samminitello per tutto ciò che ha fatto nelle scuole e la gioia che portava con sé. Anche il sindaco di Montelupo Paolo Masetti ha tributato la figura della religiosa.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino