Alluvione di Firenze, evento con la Fondazione Zeffirelli

In occasione del 53° anniversario dell’alluvione che devastò Firenze nel 1966, il prossimo 2 novembre la Fondazione Franco Zeffirelli, col patrocinio del Comune di Firenze, organizza la proiezione (in versione integrale) del documentario “Per Firenze” (con il soggetto e la regia del Maestro, la voce narrante dell’attore inglese Richard Burton e le musiche di Roman Vlad), e un’edizione speciale di “Archivio segreto” dove saranno mostrati documenti e fotografie relativi a quella produzione Rai che emozionò il mondo intero.

Con questa iniziativa la Fondazione Franco Zeffirelli vuol ricordare il fondamentale contributo del Maestro che diede risonanza mondiale al disastro con la realizzazione del documentario.

Infatti il 4 novembre 1966, mentre le acque dell’Arno invadevano le vie di Firenze, Franco Zeffirelli lasciò Roma, tornò a Firenze e si rese conto di persona della catastrofe che stava avvenendo.

Con l’ausilio sia della macchina fotografica, sia della cinepresa, documentò lo scempio della città, ma – trasmettendo il documentario Per Firenze a un mese esatto dall'esondazione dell'Arno – ottenne una sensibilizzazione globale grazie anche all'appello di Richard Burton che raggiunse tutti i paesi del mondo, ottenendo risposte generose e sollecite.

Si tratta quindi ancora oggi di un documento storico, nonché di una testimonianza diretta che sarà proiettata nella versione integrale della durata di 49 minuti.

Sabato 2 novembre, con inizio alle ore 16, è prevista la proiezione del documentario nell'aula didattica al piano terra del Complesso monumentale di San Firenze. Al termine seguirà la visita guidata nell’Archivio della Fondazione Zeffirelli dove sarà mostrato il materiale – in parte inedito – inerente l’alluvione di Firenze e la realizzazione del documentario.

Si tratta di:

- fotografie frutto della campagna fotografica realizzata personalmente dal Maestro per i sopralluoghi nelle zone del centro di Firenze che di lì a poco sarebbero stato oggetto delle riprese per il documentario;

- corrispondenza (principalmente con Richard Burton) per la preparazione di Per Firenze;

- la rassegna stampa internazionale che fece seguito. (s.spa.)

Per la proiezione del documentario e la visita in Archivio è obbligatoria la prenotazione (fino a un massimo di 20 persone) scrivendo un'email all’indirizzo ticket@fondazionefrancozeffirelli.com oppure telefonando (dalle 10 alle 17, dal martedì alla domenica) al numero 055.2658435.

Il prezzo d’ingresso è di 10 euro.

