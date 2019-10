Amici Miei atto II, proiezione in ricordo dell'Alluvione

Anche se sono passati molti anni le mitiche scene dalla zingarata alla Torre di Pisa con il “signor Becchi” al concerto dei cinque Madrigalisti Moderni, dall’inconsolabile vedovo Paolo alla contorsionista spagnola, sono sempre presenti nella mente dei numerosi fan che oggi anche grazie attraverso i social network condividono le clip con protagonisti i grandi Mascetti, Perozzi, Melandri, Necchi e Sassaroli.

Per rivivere questi divertenti momenti Domenica 3 Novembre tornano come ormai abitudine gli “alluvionati dentro” di Amici Miei Atto II in ricordo dell’alluvione di Firenze del 1966 avvenimento fu raccontato nel film del maestro Mario Monicelli attraverso diverse scene all’interno del secondo atto.

La proiezione che fa parte del ciclo Gustose Visioni, l‘appuntamento della domenica sera presso lo storico cinema di quartiere fiorentino San Quirico (ex Cinecittà) in Via Pisana, 576 che unisce proiezioni cinematografiche principalmente della commedia italiana anni ’70 ’80 con la buona cucina per serate condivise e conviviali sarà preceduta dalle ore 20.00 da vino rosso e da una pasta in brodo caldo (un po’ aspro).

Fonte: Ufficio stampa

