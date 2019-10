Anfiteatro Volterra, Pieroni (PD): "Nel 2020 i lavori"

“Il progetto di recupero e valorizzazione dell’anfiteatro di Volterra si farà e sarà realizzato grazie anche alle risorse della Regione Toscana: proprio ieri, nella seduta della commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale, l’assessore al bilancio Vittorio Bugli ha confermato che i soldi ci sono, sono garantiti e saranno resi disponibili nel 2020, non appena sarà concluso l’iter per l’avvio dell’intervento e quindi il Comune sarà in grado di spenderli”. Così Andrea Pieroni, consigliere regionale, che prosegue: “I lavori saranno eseguiti dalla Sovrintendenza archeologica, con un intervento che segue lo scavo per la messa in sicurezza delle rovine e un’ulteriore campagna di scavo già realizzata, si compie un percorso di riqualificazione che punta a rendere fruibile e visitabile un bene prezioso per Volterra, per la Toscana, ma direi per l’umanità intera. Per la Regione la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico è elemento qualificante dell’azione di governo, anche per questo abbiamo risposto celermente all’esigenza del territorio di recuperare una testimonianza di immensa rilevanza. Il lavoro da fare è ancora tanto e sarà necessario coinvolgere adeguatamente il Ministero del Beni culturali, considerato che si stimano in circa 5milioni di euro le risorse necessarie alla piena valorizzazione di questo straordinario monumento”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana Gruppo Partito Democratico

