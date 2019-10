Borracce all'Istituto Comprensivo per la campagna 'Acqua buona'

Martedì 29 Ottobre, preso l’istituto Giovanni Dei, sono state consegnate caraffe in vetro alla mensa scolastica e borracce di alluminio agli alunni. Simbolicamente la consegna è avvenuta alla presenza delle classi quinte, ma effettivamente la borraccia è stata in seguito consegnata anche a tutti i ragazzi delle altre classi, sia della scuola primaria che secondaria di primo grado. Un’iniziativa che si rinnova anche quest’anno e che vede Acque Spa, Istituto Comprensivo e Comune di Lamporecchio sempre più uniti nella volontà di diffondere il messaggio di “Acqua buona”: l’acqua del rubinetto che non è "solo" potabile, ma anche buona da bere, disponibile "a chilometro zero", sicura e controllata. Con l’entusiasmo che sempre li contraddistingue, i bambini delle classi presenti hanno ascoltato le parole del Vice Presidente di Acque Spa Giancarlo Faenzi, della Preside Giulia Iozzelli e del Sindaco Alessio Torrigiani. Questo progetto nasce dalla primaria volontà di diminuire il consumo pro-capite di bottiglie di plastica che, come forse molti non sanno, in Italia è uno dei più alti al mondo e addirittura il primo in Europa. "Siamo orgogliosi di Acqua Buona - sottolinea il vice presidente di Acque, Giancarlo Faenzi - poiché siamo convinti che i comportamenti per salvaguardare l'ambiente e rispettare le risorse naturali debbano essere adottati in primis nelle scuole: dobbiamo partire dai bambini per formare adulti consapevoli del domani. Questo è un progetto prezioso per promuovere la giusta cultura nei più giovani e nelle comunità in cui vivono, poiché saranno loro i primi a diffondere i valori della sostenibilità. In questa attività non siamo soli, anzi: apprezziamo molto il fatto che tante amministrazioni comunali, e tra queste c'è sicuramente quella di Lamporecchio, siano protagoniste di un processo di cambiamento che, anche attraverso un sistema di servizi pubblici efficienti, mette al centro il rispetto del pianeta e il futuro dei cittadini".

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa

