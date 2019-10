Camion con rifiuti speciali sequestrato a Calenzano

Un camion abbandonato insieme al suo carico di 120 tonnellate di rifiuti. È stato trovato e sequestrato dalla Polizia Municipale di Calenzano.

All’interno sono stati rinvenuti rifiuti speciali, principalmente elettrici, alcuni già imballati per essere esportati in un paese africano. Il mezzo è stato trovato in via di Le Prata ed è stato subito individuato il proprietario.

Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dell’abbandono, anche grazie al prezioso contributo delle telecamere di videosorveglianza del Comune e di quelle delle aziende presenti lungo il tragitto fatto dal camion, che è stato portato a rimorchio da un altro mezzo.

Fonte: Comune di Calenzano - ufficio stampa

