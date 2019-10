Cannabis light, sequestrati prodotti al distributore automatico di Pontedera

Sequestro preventivo al rivenditore automatico di cannabis light presente in via Roma a Pontedera: è avvenuto a opera della polizia e della municipale questa mattina. Il dibattito sulla cannabis legale ha assunto una svolta dopo la sentenza della Corte di Cassazione la quale, in base al principio di non offensività, ha ammesso la libera vendita solo se nei derivati sia escluso qualsiasi percentuale di THC.

"Le confezioni - spiega una nota del commissariato di Pontedea -, dai nomi accattivanti quali Deep Purple, Cherry kush, Orange Bud, Cream Mandarine, Strawberry, Lemon Candy e similari, contenevano percentuali di THC indicate sulla confezione e dunque sono state sottoposte a sequestro per le analisi e mentre al distributore sono stati apposti i sigilli".

In seguito al provvedimento, il titolare del distributore, un 25enne di Calcinaia, è stato segnalato in stato di libertà per commercializzazione di sostanze stupefacenti.

NdR: In un altro caso toscano di qualche mese fa, stavolta legato direttamente alle piantagioni di cannabis, ci furono degli sviluppi inaspettati, a testimoniare il fatto che la normativa sulle droghe leggere e la cannabis è suscettibile di cambiamenti dell'ultima ora. Da questa parte trovate un approfondimento su giovani e droghe.

Tutte le notizie di Pontedera