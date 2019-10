Effi Briest, conclusa a Neuruppin la mostra delle certaldese Cinzia Fiaschi

Si è appena conclusa a Neuruppin, dopo quasi due mesi di durata, la mostra “EFFI BRIEST la Bellezza del Romanzo tra le pagine del Colore”, il progetto artistico di Cinzia Fiaschi, artista di origini certaldesi, che da anni ha il suo studio a Roma e lavora artisticamente in Italia e all’estero.

Il progetto artistico era stato pensato come omaggio a Theodor Fontane nei 200 anni dalla nascita dello scrittore in Neuruppin. Effi Briest è infatti il nome dell’eroina protagonista dell’omonimo romanzo dell’autore tedesco. Tenutasi all'interno del principale spazio polivalente pubblico di Neuruppin, l’esposizione al pubblico era formata da varie opere pittoriche in tecnica mista ed era stata inaugurata il 15 settembre dall'esibizione live sulla piazza principale di Cinzia Fiaschi in una performance di action painting, musica e teatro, con la musicista italiana Arianna Bloise e l'attrice tedesca Loreen Kruger, su testi di Fontane e musiche da Berio a Schubert a Stravinskij. Presenti al vernissage il sindaco di Neuruppin, Jens-Peter Golde, dalla direttrice del Festival Fontane 200, Brigitte Schmidt, del responsabile comunale Cultura e Istruzione di Neuruppin, Mario Zetzsche e da un folto pubblico.

La mostra ha avuto un ottimo riscontro in termini di visite e l'opera pittorica di sei metri di larghezza realizzata live da Cinzia Fiaschi durante i 40 minuti di spettacolo rimarrà in esposizione nei locali museali del Comune di Neuruppin.

Neuruppin è un Comune della Germania, situato a nord di Berlino, gemellatosi con Certaldo nel 1968 quando faceva parte della ex Repubblica Democratica Tedesca (DDR). L’iniziativa, svoltasi sotto il patrocinio del Comune di Certaldo, è stata l’occasione per rinnovare i rapporti di dialogo e di scambio culturale tra Certaldo e Neuruppin, ed un’operazione culturale perfettamente riuscita. Per Cinzia Fiaschi, a sei anni di distanza dalla “Elegia di Madonna Fiammetta” che nel 2013 fu uno dei momenti più riusciti del Settimo Centenraio della nascita di Boccaccio, l’occasione pe indagare di nuovo sul rapporto tra letteratura, arte ed universo femminile, un’indagine mai interrotta in questi anni e alla quale sta già lavorando con nuovi progetti per il 2020.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

