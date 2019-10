Collisione, in 3 mesi con I Consultant la tua start up prenderà il volo

Aiuta la tua impresa con I Consultant e Collisione, il programma che in 3 mesi darà vita alla tua start up o Pmi. Sara Ballerini (Managing Director) e Marco Corradini (Digital Developer) di I Consultant di Montelupo Fiorentino (Piazza dell'Unione Europea, 38) sono stati ospiti di Cristina Ferniani per Buongiorno Lady su Radio Lady.

Cos'è I Consultant

I Consultant è una rete organizzata di professionisti al servizio delle aziende per aiutarvi nel business tramite servizi fondamentali come gestione, consulenza e servizio di segreteria per le aziende, creazione del sito internet, adeguamenti privacy e sicurezza, consulenza legale.

Presente da 10 anni, l'azienda offre servizi 'da zero a business', dalla formazione aziendale fino alla ricerca delle risorse e amministrazione e sviluppo web. Servire le start up e le pmi innovative è il 'core business' dell'azienda, con 5 professionisti a diretto servizio e più di 10 all'interno del network.

Cos'è Collisione

Il servizio Collisione punta all'accelerazione dell'impresa reimmaginando tutti i servizi secondo il metodo I Consultant: investendo in tecnologia e innovazione per uscire fuori dagli schemi. A essere rivoluzionata sarà anche la 'brand identity', portando un'immagine chiara e di successo per un'azienda. Grazie alla rete di professionisti di I Consultant viene cucito su misura un modello di business, per accompagnare i titolari di fronte a possibili investitori, accelerando il successo sul territorio.

Come si aderisce a Collisione

Tramite il sito collisione.iconsultant.it entro il 25 novembre, due pmi o start up saranno scelte per seguire il programma di 12 settimane che porterà al successo. I tre professionisti che seguono il progetto (Sara Ballerini, fondatrice I Consultant, Marco Mori, brand designer, e Marco Pericci, commercialista specializzato in strategia di business) vaglieranno le candidature scegliendo la start up che segue i requisiti richiesti. Non è necessaria la costituzione, basta un prototipo e un nucleo coeso, raccordata intorno a un'idea per soddisfare dei bisogni. In tre mesi intensi il duro lavoro potrà portare alle basi necessarie per un forte business. Una volta di fronte a possibili investitori, mediando con banche ed istituti di credito, non resta che crescere. Inoltre, all'interno della sede ogni team avrà una postazione, utilizzando i servizi a 360° forniti da I Consultant, dal wi-fi alla segreteria.

I CONSULTANT - ENTERPRISE FACTORY

Piazza dell'Unione Europea, 38 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Tel. 0571/913712

Fax 0571/910429

Sito web iconsultant.it